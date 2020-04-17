Россия и Саудовская Аравия привержены выполнению сокращений добычи нефти

https://static.news.ru/photo/6649f65c-5813-11ea-9ce1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Глава Минэнерго России Александр Новак провёл телефонный разговор с министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдель Азизом бен Сальманом аль Саудом.

Стороны отметили, что они провели большую работу для достижения соглашения со странами ОПЕК+.

Обе страны твёрдо привержены выполнению согласованных целевых сокращений, продолжат внимательно следить за рынком нефти и, если это будет нужно, будут готовы принимать необходимые меры совместно с ОПЕК + и другими производителями, — говорится в сообщении Минэнерго РФ.

Новак и его коллега уверены, что их партнёры по ОПЕК+ выполнят взятые на себя обязательства.

9 марта в мире на 30% обрушились нефтяные котировки. Это произошло после того, как РФ отказалась принимать предложение Саудовской Аравии о сокращении добычи на фоне пандемии коронавируса. В ответ на это Эр-Рияд принял решение увеличить объёмы добычи и продавать свою нефть с огромными скидками. В итоге рынок чёрного золота начал стремительно падать.

После долгих переговоров и предварительных решений страны — участницы ОПЕК+ 12 апреля официально заключили новое соглашение. Была достигнута договорённость сократить добычу на 9,7 млн баррелей в сутки. Как и предполагалось, основное бремя на себя возьмут Россия и Саудовская Аравия. Общее же сокращение в мире может достигнуть 19 млн баррелей.

Международная деловая газета Financial Times считает, что новая сделка не остановит падение спроса на нефть, так как оно вызвано пандемией коронавируса. Повсеместное введение ограничительных мер привело к снижению её потребления в мире на 30%, писал NEWS.ru.