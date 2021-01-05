Россия и Саудовская Аравия нашли консенсус в переговорах по добыче нефти

https://static.news.ru/photo/52d33ddc-4f6a-11eb-a12d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Достигнута договорённость между РФ и Саудовской Аравией по переговорам ОПЕК+. Страны решили не увеличивать добычу нефти в феврале.

Москва и Эр-Рияд не станут повышать добычу нефти в рамках сделки в феврале, а затем снова начнут наращивать её в марте, сообщает The Wall Street Journal.

Отмечается, что сами переговоры между странами ОПЕК+, прервавшиеся накануне, ещё не начались. По словам делегатов, встреча отложена на более позднее время, хотя официально об этом пока никого не уведомили. Большинство стран готовы были отложить повышение добычи, но были и те, кто отказывался.

Заседание министров стран, входящих в ОПЕК+, прошло 4 января. Картель собрался для того, чтобы определить уровень добычи нефти на февраль. До этого они встречались 3 декабря 2020 года. Итогом переговоров стала договорённость постепенно восстанавливать производство сырья и начать с января в объёме более чем на 0,5 млн баррелей в сутки (б/с).

Нефтяные котировки обрушились на 30% 9 марта 2020 года и с тех пор не могут подняться до прежних показателей. Это произошло после того, как РФ отказалась принимать предложение Саудовской Аравии о сокращении добычи на фоне пандемии коронавируса. В ответ на это Эр-Рияд принял решение увеличить объёмы добычи и продавать свою нефть с огромными скидками.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз роста добычи нефти вне ОПЕК+ до 0,4 млн баррелей в сутки в 2021 году. По итогам текущего года МЭА по-прежнему прогнозируется падение добычи нефти в странах вне альянса ОПЕК+ на 1,3 млн «бочек» в день.