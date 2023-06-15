Россия и Мьянма построят ветропарки мощностью 200 МВт

Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Pres

«Росатом», Министерство электрификации Мьянмы и Zeya & Associates подписали Меморандум о начале предпроектных работ по строительству ветропарка мощностью 200 МВт. Соглашение подписано в Санкт-Петербурге в рамках второго дня работы XXVI Петербургского международного экономического форума.

Документ был подписан генеральным директором АО «НоваВинд» (дивизион Госкорпорации «Росатом» по ветроэнергетике) Григорием Назаровым, заместителем генерального директора Департамента электроэнергетического планирования Министерства электрификации Мьянмы У Зау Вин Наингом и председателем Zeya & Associates Зея Моном

в присутствии генерального директора Госкорпорации Алексея Лихачева и министра электрификации Республики Союза Мьянма У Таунг Хана.

Согласно договору, будет построен ветропарк общей мощностью 200 МВт в поселках Кьяукпадаунге и Ньяунг-У в регионе Мандалай в Центральной Мьянме, включая проведение ветроизмерений и подготовку проектной документации. Также предусмотрено сооружение ветропарков общей мощностью 172 МВт в мьянманском округе Магуэ, расположенном в центральном регионе страны, включая проведение ветроизмерений и подготовку проектной документации: 116 МВт — в округе Минхла и 56 МВт — в округе Миндон.

«Госкорпорация ориентирована на вклад в безуглеродную генерацию не только в нашей стране, но и за рубежом. В Мьянме уже реализовываются проекты с использованием российских ядерных технологий. Сегодня мы подписываем два меморандума, которые послужат первым шагом к раскрытию огромного потенциала развития проектов в сфере ветроэнергетики. Очень ценю поддержку со стороны Министерства электрификации Мьянмы. Благодаря этому страна получит чистый источник энергии, а вместе с ним – целый промышленный кластер с рабочими местами и профессиями», — отметил генеральный директор АО «НоваВинд» Григорий Назаров.