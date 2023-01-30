Россия и Китай подготовили соглашение по вопросу поставок газа Москва и Пекин подготовили соглашение по поставкам газа по «дальневосточному» маршруту

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Правительство России одобрило и предварительно проработало с китайским руководством проект соглашения по поставкам газа по «дальневосточному» маршруту, говорится на портале правовой информации. Соглашение предполагает строительство трансграничного участка через реку Уссури до китайского города Хулинь. Москва и Пекин будут поощрять расчеты в национальных валютах при поставках энергоресурса по этому направлению, говорится в тексте указа.

Одобрить представленный Минэнерго России согласованный с МИД РФ и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с китайской стороной проект соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в сфере поставок природного газа из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику по «дальневосточному» маршруту, — следует из текста документа.

4 января пресс-служба компании «Газпром» сообщила, что поставки газа из России в Китай через газопровод «Сила Сибири» по итогам первых дней января достигли рекордных значений за сутки. В компании напомнили, что с 1 января 2023 года начал действовать новый контракт по поставкам газа в КНР, значительно увеличивающий суточную норму, однако 1 и 3 января удалось превысить и эти показатели.