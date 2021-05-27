Россия и Казахстан будут сообща работать в сфере экономики замкнутого цикла

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РФ и Казахстан договорились о совместной работе над созданием экономики замкнутого цикла. Соответствующее соглашение о сотрудничестве заключили российский экологический оператор (РЭО) и казахстанский «Оператор РОП». Об этом «360» сообщили представители РЭО.

Стороны подписали документ на полях Невского международного экологического конгресса в Санкт-Петербурге.

Как отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев, сотрудничество с коллегами из Казахстана позволит повысить эффективность работы обеих компаний, а также поспособствует консолидации усилий участников отрасли.

Со своей стороны обещаем поделиться опытом создания федеральной схемы, а также другими практиками и компетенциями, — пояснил он.

Представители организаций также отметили, что одной из задач экономики замкнутого цикла станет запрет одноразового пластика. В РЭО напомнили, что согласно национальной цели, к 2030 году на сортировку должно отправляться 100% отходов, а на полигоны — не более 50% ТКО.

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила, что в России 90% всех отходов по-прежнему отправляются на полигоны, а не на переработку. По этому показателю Россия находится на уровне Бразилии и Мексики.