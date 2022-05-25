Россия и Иран согласились максимально переводить расчеты в нацвалюты

Александр Новак / Фото Maksim Konstantinov/Global Look Press

Россия и Иран договорились максимально переходить на расчеты в нацвалютах, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, которые приводит РИА Новости, Москва и Тегеран также обсудили возможность соединения платежных систем «Шетаб» и «Мир».

Важно, что мы договорились переходить максимально на расчеты в национальных валютах и обсудили сегодня вместе с центральными банками распространение и действие системы передачи финансовых сообщений, а также соединение платежных карт и возможности работы платежных карт «Шетаб» и «Мир», — сказал Новак.

Он отметил, что одной из ключевых тем встречи представителей России и Ирана стало финансово-банковское взаимоотношение между странами, а также создание условий для взаиморасчетов и прохождения платежей между юридическими лицами.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что необходимо подготовить российский валютный рынок к переходу на расчёты в национальных валютах. Глава государства подчеркнул, что это стратегическая задача, важным аспектом которой должен быть лёгкий обмен зарубежных средств платежа на рубли.

Уже несколько стран заявили о возможности расширить взаиморасчеты с Россией в нацвалютах — это Китай, Нигерия и Сирия.