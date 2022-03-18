Россия и Индия расширят объём расчётов в национальной валюте

Индия понимает цели специальной военной операции РФ на Украине и занимает взвешенную позицию по этому вопросу, заявил посол РФ в Индии Денис Алипов в эфире телеканала «Россия 24». Он также отметил, что сотрудничество России и Индии в ближайшее время будет продолжаться и расширяться: так, обе страны работают над вопросом расширения расчётов в национальной валюте.

Индия хорошо понимает не только цели самой операции, но и истоки ситуации с безопасностью в Европе, все обстоятельства российско-украинских отношений в последние годы и десятилетия, — сказал он.

Посол добавил, что нынешняя ситуация не повлияет на военно-техническое сотрудничество России и Индии, а в дальнейшем индийские фармкомпании могут занять нишу уходящих из РФ западных производителей.

Ранее сообщалось, что Центробанк Индии начал переговоры с российской стороной о разработке схемы прямого обмена рупий на рубли. На такой шаг республика может пойти для расширения торговли с Россией, которая была ограничена из-за введения западных санкций.

Президент Федерации индийских экспортных организаций доктор А. Сактхивел сообщил, что для Индии настало лучшее время для выхода на российский рынок, так как другие страны экспорт в Россию запрещают. Он также отметил, что его федерация уже направила обращение индийскому правительству с просьбой проработать схему валютного обмена.

Россия также возобновила экспорт алмазов в Индию. Платежи осуществляются в евро через германские банки, однако торговцы в Индии надеются, что вскоре появится механизм оплаты «рупия — рубль».