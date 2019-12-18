https://static.news.ru/photo/979b443c-ff5c-11e9-8b80-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/ZB/Global Look Press

Представители «Газпрома» начали консультации в Берлине по вопросам транзита газа через Украину с представителями германской стороны. Об этом сообщил источник в российской делегации.

Разговор проходит в министерстве экономики и энергетики.

Сейчас идёт встреча [главы «Газпрома» Алексея] Миллера, [министра экономики ФРГ Петера] Альтмайера и [уполномоченного федерального правительства ФРГ по транзиту газа через Украину Георга Графа] Вальдерзее, — цитирует ТАСС представителя делегации России.

Помимо этого, в программе запланированы и трёхсторонние консультации с участием украинской делегации, в ходе которых стороны обговорят параметры будущего соглашения по газу.

Как писал News.ru, на повестке — сроки, тарифы и объёмы долгосрочного транзита газа через Украину после 2019 года. Переговоры сосредоточатся на достижении политического соглашения по этому вопросу.