https://static.news.ru/photo/fcf4f334-2723-11ea-ba2e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия обсуждает с Эквадором переход на расчёты в рублях. Для этого один из российских банков выразил готовность открыть в латиноамериканской республике филиал и подключить его к платёжной системе Центробанка.

Как рассказали «Известиям» источники, знакомые с ситуацией, переговоры ведутся на уровне дипломатов, представителей правительств и бизнеса обеих стран. У Эквадора нет своей национальной валюты — там используется доллар США, а так как долларовые трансакции контролирует американская ФРС, местные банки неохотно проводят платежи в адрес РФ, боясь попасть под санкции.

Как писал NEWS.ru, объём внешнеторговых операций в рублях Минэкономразвития намерено увеличить с 20,3% до 30% к 2024 году. При этом в ведомстве уточняют, что поставленная планка в 30% обозначена как минимум. Рублёвые расчёты за первую половину 2019 года во внешней торговле находились на уровне 21,2%. Значительный перевес у доллара — 51,2%, доля евро составляет 24,6%. Динамика изменений в этом соотношении, правда, не в пользу доллара — в последнее время популярность европейской валюты во внешнеторговых операциях опережает американскую. Ещё 3% расчётов — за другими валютами. В оплате импорта рубль имеет показатель 31%.