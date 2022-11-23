Россия и Болгария договорились о новых поставках нефти в обход санкций

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Правительство Болгарии и «Лукойл Нефтохим Бургас» договорились о продолжении экспорта нефтепродуктов в ЕС до конца 2024 года в обход санкций против России, сообщает портал Euractiv. По словам вице-премьера Болгарии Христо Алексеева, благодаря налогу на экспорт нефти бюджет страны получит дополнительные €350 млн.

С 1 января 2023 года ЛУКОЙЛ переведет всю добычу, доходы и налоги к уплате в Болгарию, а не, как это было раньше, в Нидерланды или Швейцарию, — цитирует его портал.

Алексеев пояснил, что после принятия Софией соответствующих правовых актов руководство ЛУКОЙЛа должно будет в недельный срок принять решение о переходе на схему, согласно которой прибыль от переработки нефти будет перечисляться в Болгарию.

В июньском пакете санкций ЕС запретил покупку, импорт или передачу российской сырой нефти с 5 декабря 2022 года. Для Болгарии было сделано исключение из-за ее «особого географического положения», она может продолжать импортировать сырую нефть и нефтепродукты морским транспортом до конца 2024 года.

Ранее планы Болгарии обложить временным налогом НПЗ в Бургасе прокомментировал профессор Николай Межевич. По его словам, власти страны ведут себя беспринципно, даже не пытаясь сделать какой-то жест или реверанс в российскую сторону. Он также назвал Болгарию ненадежным для России партнером, припомнив намерение предыдущих властей страны наложить запрет на экспорт нефтепродуктов с «Нефтохим Бургаса».