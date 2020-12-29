Россия и Белоруссия утвердили график поставок нефти на I квартал 2021 года

https://static.news.ru/photo/60817616-49e7-11eb-b0d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: belneftekhim.by

Власти России и Белоруссии согласовали график поставок нефти по трубопроводам на первый квартал 2021 года.

По словам источника в отрасли, предполагается, что на белорусские НПЗ доставят 4,5 млн тонн нефти. Из этого объёма «Роснефть» поставит 2,1 млн нефти, ЛУКОЙЛ — 0,72 млн тонн, «Сургутнефтегаз» — 0,65 млн тонн, «Газпром нефть» — 0,343 млн тонн, «Татнефть» — 0,3 млн тонн.

В графике также указаны «Славнефть» — 82,4 тыс. тонн, «Башнефть» — 91 тыс. тонн, «Русснефть» — 71 тыс. тонн, «Зарубежнефть» — 35,2 тыс. тонн, «Нефтиса» — 74,5 тыс. тонн, «Ялыкское» — 5,9 тыс. тонн и НК «Янгпур» — 2,9 тыс. тонн.

В общей сложности на Новополоцкий НПЗ должны поставить за январь — март 2,25 млн тонн нефти, на Мозырский НПЗ — 2,25 млн тонн, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко сообщил, что власти республики договорились с Россией по поставкам нефти и газа на 2021 год. По его словам, каждые переговоры всегда сопровождает определённый торг относительно условий и белорусской стороне удалось прийти к соглашению на выгодных для себя условиях.