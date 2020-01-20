https://static.news.ru/photo/b124e134-3b88-11ea-991d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Совет министров Белоруссии сообщил о том, что Минск и Москва согласовали подходы по методике определения компенсации за грязную нефть.

Загрязнённое хлоридами сырьё попало в нефтепровод «Дружба», по которому транспортируется нефть из России в европейском направлении через Белоруссию, в апреле 2019 года. Следствие полагает, что виновник ЧП — «Самаратранснефть-терминал», принимающий сырьё от мелких производителей.

Как ранее писал NEWS.ru, глава Минэнерго РФ Александр Новак предполагает, что последствия загрязнения «Дружбы» могут быть ликвидированы в течение первого полугодия 2020 года.