Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заявил, что Россия и Белоруссия работают над интеграционной дорожной картой, где будет уделено внимание вопросу создания единого рынка газа.
Мы должны выходить на единый рынок газа, — сказал Орешкин в интервью телеканалу «Россия 24».
В дорожной карте будут прописаны все параметры единого газового рынка. При этом он подчеркнул, что программа интеграции двух стран даст положительный эффект для экономики РФ и Белоруссии на ближайшие пять лет.
Как ранее писал News.ru, белорусский министр экономики Дмитрий Крутой сообщил, что обновлённую программу углубления интеграции в рамках Союзного государства РФ и Белоруссии планируется представить главам правительств двух стран. Он подчеркнул, что она будет рассчитана на период до 2022–2023 годов.