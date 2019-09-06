https://static.news.ru/photo/5b00f88c-d0cc-11e9-9f58-fa163e074e61_660.jpg Фото: Olga Tanasiychuk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заявил, что Россия и Белоруссия работают над интеграционной дорожной картой, где будет уделено внимание вопросу создания единого рынка газа.

Мы должны выходить на единый рынок газа, — сказал Орешкин в интервью телеканалу «Россия 24».

В дорожной карте будут прописаны все параметры единого газового рынка. При этом он подчеркнул, что программа интеграции двух стран даст положительный эффект для экономики РФ и Белоруссии на ближайшие пять лет.

Как ранее писал News.ru, белорусский министр экономики Дмитрий Крутой сообщил, что обновлённую программу углубления интеграции в рамках Союзного государства РФ и Белоруссии планируется представить главам правительств двух стран. Он подчеркнул, что она будет рассчитана на период до 2022–2023 годов.