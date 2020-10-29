Россия и Белоруссия подпишут балансы поставок продовольствия на 2021 год

https://static.news.ru/photo/d6a053b0-1a05-11eb-85ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В декабре Москва и Минск планируют окончательно согласовать и подписать балансы взаимной поставки сельскохозяйственной продукции на 2021 год. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода республики.

Планируется, что балансы на 2021 год будут согласованы и подписаны сторонами в декабре текущего года, — отметили в ведомстве.

29 октября в режиме видеоконференции прошла встреча руководителей российского и белорусского аграрных ведомств Дмитрия Патрушева и Ивана Крупко.

С января по август этого года товарооборот сельхозпродукции и продуктов питания между странами составил $3,7 млрд. В Россию из Белоруссии было отправлено товаров на $2,8 млрд, из России в Белоруссию — на $919,1 млн.

Россия является для Беларуси одним из основных партнёров, её доля в структуре экспортных поставок составляет 75%. Удельный вес российской продукции в общем объёме импорта продовольственных товаров в Беларусь — 33,6%, — цитирует БелТА пресс-службу Минсельхозпрода Белоруссии.

Как писал NEWS.ru, президент РФ Владимир Путин заявил, что нет необходимости изменять договор о Союзном государстве. По его словам, в этом документе предусмотрено всё необходимое.