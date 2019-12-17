Москва и Минск согласовали схему, по которой Белоруссии будут возмещены потери от налогового манёвра в нефтяной отрасли. С этой целью Россия введёт обратный акциз для белорусских НПЗ.
Сумма субсидий может составить до $1,5 млрд,
Предприятия Белоруссии смогут получать налоговый вычет, как и российские, когда две страны унифицируют Налоговый кодекс в рамках экономической интеграции. Произойти это может не раньше 2022 года. До этого срока Москва сможет компенсировать потери Минска от манёвра, но лишь в некотором объёме за счёт изменения ценообразования на нефть.
Ранее NEWS.ru сообщал, что, по словам главы партии ЛДПР Владимира Жириновского, президент Белоруссии Александр Лукашенко может войти в историю как объединитель из-за интеграции с Россией. Политик отметил, что Москва заинтересована в этом процессе. Жириновский считает, что в российской столице следует проводить координацию. Лукашенко может занимать высокий пост — главное, чтобы государство было одно, добавил он.
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