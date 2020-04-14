Россия и Белоруссия договорились обсудить тарифы на транспортировку газа

https://static.news.ru/photo/ca0736b4-7e88-11ea-8246-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Консультации по стоимости транспортировки газа проведут Россия и Белоруссия.

Отмечается, что договорённость об этом достигнута на совещании рабочей группы Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) с участием руководителей министерств энергетики государств ЕАЭС. На встрече рассматривались вопросы тарифообразования на услуги по транспортировке газа на общем рынке газа ЕАЭС.

Достигнуты договоренности о проведении в двустороннем формате между Республикой Беларусь и Российской Федерацией консультаций по стоимости транспортировки газа, — цитирует ТАСС сообщение ЕЭК.

Ранее Белоруссия предложила кардинально увеличить расчёты в национальных валютах в рамках Евразийского экономического союза. Об этом заявил председатель правительства страны Сергей Румас. По его словам, особенно это касается сырьевых и топливо-энергетических товаров. Глава кабмина добавил, что прогнозы по развитию национальных экономик негативны и в данное время нет однозначных оценок по срокам и цене для преодоления пандемии, писал NEWS.ru.