https://static.news.ru/photo/a0c3d15c-b941-11e9-8e11-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Представители РФ и Белоруссии согласовали повышение тарифа на прокачку нефти на 3,7%.

Об этом сообщил замглавы ФАС Анатолий Голомолзин. Решение было принято в ходе совещания по вопросу внепланового пересмотра тарифов на услуги по транспортировке нефти по магистральному трубопроводу «Гомельтранснефть Дружба», расположенному на территории республики.

Была достигнута договоренность об изменении тарифа на транспортировку нефти по белорусской территории на 3,7%, — передаёт ТАСС слова Голомолзина.

Ранее News.ru писал о том, что цена на нефть Brent впервые с 4 января опустилась ниже $57 за баррель.