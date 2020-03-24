Российские компании смогут поставлять нефть в Белоруссию без премии, сообщил премьер-министр республики Сергей Румас. Соответствующая договорённость между правительствами двух стран была достигнута 21 марта.
Он напомнил, что премия для российских поставщиков нефти составляла $11,7.
Из этой премии $7 снижают компании. То есть компании будут поставлять нефть с премией $4,7, — уточнил Румас.
По его словам, $4,7 российское правительство «возьмёт на себя»,
Ранее NEWS.ru писал, что премьер-министры России и Белоруссии Михаил Мишустин и Сергей Румас обсудили договорённости по нефти. Они пришли к соглашению по поставке российской нефти на нефтеперерабатывающие предприятия Белоруссии в полном объёме «на согласованных условиях».
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