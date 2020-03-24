https://static.news.ru/photo/24ad8ca8-6dc7-11ea-a457-fa163e074e61_660.jpg Фото: belneftekhim.by

Российские компании смогут поставлять нефть в Белоруссию без премии, сообщил премьер-министр республики Сергей Румас. Соответствующая договорённость между правительствами двух стран была достигнута 21 марта.

Он напомнил, что премия для российских поставщиков нефти составляла $11,7.

Из этой премии $7 снижают компании. То есть компании будут поставлять нефть с премией $4,7, — уточнил Румас.

По его словам, $4,7 российское правительство «возьмёт на себя», передаёт БелТА.

Ранее NEWS.ru писал, что премьер-министры России и Белоруссии Михаил Мишустин и Сергей Румас обсудили договорённости по нефти. Они пришли к соглашению по поставке российской нефти на нефтеперерабатывающие предприятия Белоруссии в полном объёме «на согласованных условиях».