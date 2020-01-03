https://static.news.ru/photo/4ddf5734-2e28-11ea-8920-fa163e074e61_660.jpg Фото: Министерство энергетики Республики Беларусь/facebook.com

Россия согласовала с Белоруссией цену на газ в январе и феврале 2020 года.

Поставка газа из России в Белоруссию в январе–феврале будет осуществляться по цене $127 за одну тысячу кубометров, — цитирует «Интерфакс» сообщение белорусского Минэнерго.

Ранее NEWS.ru писал, что Россия с 1 января прекратила подачу нефти для белорусских нефтеперерабатывающих заводов. Это связано с тем, что Белоруссия не смогла договориться с российскими нефтяными компаниями об условиях новых поставок.

Нефтеперерабатывающие заводы Белоруссии работают на загрузке, которая снижена до минимального технологического уровня. Запасы нефтяного сырья позволят сохранить работы на технологически приемлемом уровне до середины января.