Россия будет оспаривать заморозку международных резервов в суде

Власти России подготовят судебные иски в связи с заморозкой золотовалютных резервов страны, заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме. По её словам, которые приводит РИА Новости, заморозка золотовалютных резервов стала беспрецедентным шагом в мировом масштабе.

Это беспрецедентная заморозка золотовалютных резервов, мы будем готовить и иски судебные, готовимся для того, чтобы их предъявить, — сказала она.

Ранее Набиуллина сообщила, что Россия имеет достаточный объём резервов в золоте и юанях. По её словам, на конец 2021 года объём активов ЦБ РФ в зарубежных валютах и золоте составил $612,9 млрд. Из них $481,4 млрд — валютные активы и $131,5 млрд — золото. Она отметила, что в условиях западных санкций Центробанк РФ имеет возможность распоряжаться примерно половиной золотовалютных резервов.

Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что несмотря на заморозку счетов на Западе, Москве удаётся сохранять статус надёжного заёмщика и расплачиваться в той же валюте, в которой брала кредиты, в первую очередь в долларах США. Однако, по словам министра, ситуация осложняется заморозкой средств — валютных счетов Минфина и золотовалютных резервов Центробанка.

В середине марта министр финансов РФ Антон Силуанов заявил о блокировке $300 млрд из госрезервов России в ходе международных санкций. В эфире телеканала «Россия 1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» он оценил общий объём резервов в $640 млрд.