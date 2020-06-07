Мишустин: Россия готова постепенно открывать туристический сезон

https://static.news.ru/photo/3baf59e0-a963-11ea-9884-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: Russian Government/Global Look Press

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия готова постепенно открывать туристический сезон. Он сказал об этом в ходе совещания с вице-премьерами.

Мы готовы к постепенному открытию курортного сезона. С 1 июня во многих регионах уже возобновили работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию. Разработан план выхода российской туристической отрасли из режима карантинных ограничений, — сказал российский премьер.

Мишустин также назвал туристическую отрасль не только одной из самых пострадавших от пандемии коронавируса, но и самой перспективной. По его словам, потенциал отрасли в нынешних условиях крайне высок.

У нас нет проблемы со спросом на внутренний туризм. Многие граждане хотят путешествовать по своей стране. Но проблема — в нехватке качественной туристической инфраструктуры и сервиса по конкурентным ценам, — подчеркнул Мишустин.

Он отметил, что инвесторы отрасли будут активно поддерживаться.

Как ранее писал NEWS.ru, возобновление международного авиасообщения может спасти часть выездного и въездного туристического сезона. Об этом заявил почётный президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько.