Россия дала Белоруссии отсрочку по кредиту в $1 млрд

https://static.news.ru/photo/fd085cd8-2b57-11eb-960e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия предоставила Белоруссии отсрочку по уплате в 2020 году $1 млрд государственного долга. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко во время посещения в Гомельской области Гомсельмаша.

Договорились недавно с россиянами, что миллиард долларов мы им в этом году не платим. Пятьсот миллионов долларов мы у них заимствовали через Евразийский банк. Думал, поддержим машиностроение и прочее. А ничего подобного — все пятьсот миллионов я пока держу и финансирую лечение людей от ковида. Здоровье людей — главное. Надо потерпеть, сжав зубы. Очень непростой будет следующий год, — цитирует главу государства его пресс-служба.

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект, который наделяет правительство РФ правом предоставлять в 2020 году иностранным государствам госкредиты, не предусмотренные программой. Ранее Москва и Минск договорились о предоставлении Белоруссии госкредита в размере $1,5 млрд. Во втором чтении проект был дополнен поправкой правительства, предоставляющей кабмину в 2020 году право принимать решения о предоставлении госкредитов, не предусмотренных программой предоставления государственных финансовых и государственных экспортных кредитов на 2020–2022 годы.

Внесённая поправка разрешает предоставлять такие кредиты как за счёт ассигнований, установленных самой программой, так и за счёт уменьшения остатков средств федерального бюджета, образовавшихся на 1 января 2020 года. Депутаты поддержали также поправку, касающуюся предоставления госкредитов иностранным государствам в текущем году без правки бюджета. Она даёт правительству возможность предоставлять кредиты даже в случае, если лимит исчерпан.

До этого президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что Россия предоставит Белоруссии государственный кредит в $1,5 млрд, писал NEWS.ru.