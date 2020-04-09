Россия близка к заключению сделки по нефти с Саудовской Аравией

https://static.news.ru/photo/ca198fa2-7a74-11ea-a1b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Представители России и Саудовской Аравии почти договорились о сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+ как минимум на 10 млн баррелей в сутки.

План сделки содержит такой масштаб сокращения, передаёт Bloomberg. Детали соглашения в настоящий момент неизвестны.

Как ранее писал NEWS.ru, представители стран-участниц ОПЕК+ начали онлайн-встречу. Они обсуждают сокращение нефтедобычи на 20 млн баррелей в сутки. На ней Москве и Эр-Рияду удалось устранить основные препятствия для подписания нового соглашения о сокращении добычи нефти.

С 1 апреля перестало действовать соглашение о сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+. Несколькими неделями ранее Россия отказалась принимать предложение Саудовской Аравии в рамках ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи на фоне пандемии коронавируса. Это привело к обвалу котировок и кризису рынка углеводородов.