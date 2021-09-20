Российскую экономику назвали условно выигравшей от коронавируса

Россию по итогам 2020 года можно считать условно выигравшей в суммарном приросте стоимости иностранных активов и обязательств в кризисе, вызванном COVID-19. Другими условно выигравшими странами стали США, Бразилия и Великобритания. Об этом в своей работе «Внешние счета и кризис COVID-19» пишут Галина Хейл из Университета Калифорнии в Санта-Крузе и Лучиана Ювеналь из Международного валютного фонда. Их данные приводит «Коммерсант».

Хейл и Ювеналь уделили особое внимание различиям между «острой» фазой кризиса (первый квартал 2020-го) и его условным «ослаблением» по итогам года: результаты разных стран по разным классам активов в начале и конце 2020-го были разными, а сам характер посткризисного восстановления отличался от «стандартных» кризисов 1998 и 2008 годов.

По итогам «ковидного» кризиса наиболее выигравшими являются США, РФ, Бразилия и Великобритания, по отдельным параметрам — Аргентина и Гонконг. Как отмечают авторы доклада, Россия закончила год с приростом в $40 млрд в основном за счёт прироста резервов Центробанка. К числу «проигравших» по итогам 2020 года можно относить Турцию и Ирландию, в меньшей степени Нидерланды и Швецию.

Ранее сообщалось, что на кризисе, вызванном пандемией коронавируса, компаниям, занимающимся морскими грузоперевозками удалось достичь рекордной с 2008 года прибыли. Причиной стал быстро растущий спрос на товары и сбои в цепочках поставок. Лидер отрасли морских грузоперевозок A.P. Moller-Maersk A/S превысил сумму предполагаемой прибыли компании за 2021 год на $5 млрд.