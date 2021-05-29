Российскому топливу предрекли потерю европейских рынков

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Российская нефтяная отрасль может столкнуться с проблемой сбыта своей продукции в Европе. К 2030 году европейские потребители намерены сократить использование дизтоплива на фоне перехода на электромобили, в то время как российские НПЗ планируют нарастить экспорт минимум в полтора раза — до 60–70 млн тонн. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные исследования KPMG.

Сейчас около половины из 80 млн тонн производимого в РФ дизтоплива экспортируется, в основном в европейские страны. В результате модернизации НПЗ при сохранении объёмов переработки в РФ на уровне 300 млн тонн в год выпуск дизтоплива к 2030 году составит около 110–120 млн тонн, при этом российский рынок сможет вместить не более 40–50 млн тонн, — говорится в прогнозе KPMG.

В данный момент российское дизельное топливо обеспечивает около 70% импорта Евросоюза. Эксперты считают, что при снижении потребности в российском сырье на внешних рынках внутри страны образуется избыток предложения, что приведёт к снижению цен. При этом не исключено, что часть лишних объёмов перенаправят в подземные хранилища.

Сдержать рост цен на моторное топливо на внутреннем рынке позволят изменения формулы расчёта демпфера, вступившие в силу с начала мая текущего года. Об этом рассказал ранее глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов.

С середины декабря 2020 года биржевые цены на бензин АИ-92 и АИ-95 увеличились более чем на 20%. В свою очередь, в рознице стоимость бензина выросла на 3,6–3,7%. По мнению представителей отраслевых объединений, цены в опте необходимо снижать, обеспечивая безубыточность топливного бизнеса.