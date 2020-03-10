https://static.news.ru/photo/6d982152-62a6-11ea-8ad2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Все сценарии развития событий после обвала мировых рынков не обещают РФ ничего хорошего. В лучшем случае страна попадёт в ценовой коридор по нефти в $30-$40 за баррель. Внешних ресурсов для развития экономики нет, придётся 2-3 года сжигать сформированные накопления, рассказал для NEWS.ru cоздатель клуба венчурных инвесторов iTLEADERS Егор Клопенко.

Есть прогноз ещё хуже — нефть $20-$30,

рост мирового ВВП за счёт развития потребительских рынков и падение российского, доллар по 100 рублей и сворачивание всех социальных программ, — рассказал аналитик.

Он добавил, что есть «идеалистичный вариант» — даже при цене на нефть $10-$20 за баррель страна сможет развиваться, но при условии структурных

реформ в экономике, развитии бизнеса, конкуренции, причём не за счёт «корпоративных нефтедолларов, которые ни один обычный россиянин никогда не видел в своих карманах, а за счёт реального производства, малого и среднего бизнеса».

Ранее NEWS.ru сообщал, что акции Роснефти в начале дня 10 марта 2020 года рухнули на 12,2%, «Газпрома» — на 12,8%. «Лукойла» теряет 14% после обвала нефтяных котировок 9 марта.

Американская валюта выросла сразу на 4 рубля и составила 72 рубля 77 копеек. Курс евро подскочил на 5 рублей и 21 копейку до 82,72 рубля.