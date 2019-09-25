https://static.news.ru/photo/50936dc4-e014-11e9-bac0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mosfilm/Instagram.com

Развитие и сохранение кинематографии, согласно проекту бюджета РФ, обойдётся более чем в 22,6 млрд рублей.

В 2020 году запланировано выделить на эти цели более 6,3 млрд, в 2021 и 2022 году — более 7,7 и 8,4 млрд рублей соответственно, следует из документа, опубликованного на портале проектов правовых актов.

Анимационные фильмы получат более 8,7 млрд рублей, а цирковые организации — 3,6 млрд рублей.

Как писал News.ru ранее, спецпредставитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев рассказал, какую сумму Россия перечислила в 2018 году нуждающимся в поддержке странам.