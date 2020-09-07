Российскому бизнесу могут позволить платить налоги досрочно

Механизм единого налогового платежа в России могут начать использовать не только физические лица, но и организации и индивидуальные предприниматели.
Как
Предлагаемые Минфином поправки в Налоговый кодекс в случае принятия разрешат организациям и ИП таким же образом платить налоги, страховые взносы и торговый сбор. При этом сохранится возможность использовать для выплат и старые методы.
Ранее NEWS.ru сообщал, что ФНС совместно с другими ведомствами разрабатывает систему, которая позволит снизить административную нагрузку на представителей бизнеса в России. Модернизация поможет значительно сократить объём запрашиваемой статистики и информации не только для организаций, но и для граждан, уточнили в Федеральной налоговой службе.
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