Российскому бизнесу могут позволить платить налоги досрочно

https://static.news.ru/photo/0c14ce36-f107-11ea-9a15-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Механизм единого налогового платежа в России могут начать использовать не только физические лица, но и организации и индивидуальные предприниматели.

Как передаёт «Парламентская газета», соответствующий законопроект разработало Министерство финансов РФ. В настоящее время физлица могут завести кошелёк для единого налогового платежа на сайте Федеральной налоговой службы, который можно пополнять в любое время. Когда ФНС рассчитывает сумму фискальных платежей, которые нужно внести гражданину, эти средства автоматически списываются с кошелька. Этот порядок применяется для имущественного и подоходного налогов.

Предлагаемые Минфином поправки в Налоговый кодекс в случае принятия разрешат организациям и ИП таким же образом платить налоги, страховые взносы и торговый сбор. При этом сохранится возможность использовать для выплат и старые методы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ФНС совместно с другими ведомствами разрабатывает систему, которая позволит снизить административную нагрузку на представителей бизнеса в России. Модернизация поможет значительно сократить объём запрашиваемой статистики и информации не только для организаций, но и для граждан, уточнили в Федеральной налоговой службе.