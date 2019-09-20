Фото: Сергей Булкин/News.ru

Кабмин поддержал законопроект, согласно которому минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года составит 12 тысяч 130 рублей. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

В тексте указано, что инициатива будет внесена в Госдуму в установленном порядке.

Предусмотрено, что начиная с 1 января 2019 года и далее ежегодно с 1 января соответствующего года МРОТ устанавливается в размере 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации (далее — прожиточный минимум) за II квартал предыдущего года, — говорится в сообщении.

Согласно проекту закона, МРОТ увеличится на 850 рублей.

Повышение МРОТ по отношению к установленному с 1 января 2019 года (11 280 рублей в месяц) составит 850 рублей (рост на 7,5%), — указывается в документе.

Ранее об увеличении минимального размера оплаты труда рассказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, писал News.ru.

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