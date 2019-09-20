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Российское правительство одобрило законопроект о бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов. Проект закона в ближайшее время внесут на рассмотрение в Госдуму.

Одобрить проект федерального закона «О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», — говорится в сообщении правительства. На этом же...