Кабмин поддержал законопроект, согласно которому минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года составит 12 тысяч 130 рублей. Соответствующий документ опубликован на
В тексте указано, что инициатива будет внесена в Госдуму в установленном порядке.
Предусмотрено, что начиная с 1 января 2019 года и далее ежегодно с 1 января соответствующего года МРОТ устанавливается в размере 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации (далее — прожиточный минимум) за II квартал предыдущего года, — говорится в сообщении.
Согласно проекту закона, МРОТ увеличится на 850 рублей.
Повышение МРОТ по отношению к установленному с 1 января 2019 года (11 280 рублей в месяц) составит 850 рублей (рост на 7,5%), — указывается в документе.
Ранее об увеличении минимального размера оплаты труда рассказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, писал News.ru.