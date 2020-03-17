https://static.news.ru/photo/68177216-681c-11ea-80be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В 2020 году правительство России не будет сокращать бюджетные расходы. Кроме того, кабмин и Центральный банк вводят пакет мер, призванных поддержать экономику в условиях распространения коронавируса.

Документ «О мерах по обеспечению устойчивости экономического развития» опубликован на сайтах правительства и ЦБ. Сейчас в кабмине и Центробанке заявляют о наличии достаточного объёма финансовых ресурсов, поэтому будут приниматься «все необходимые для обеспечения экономической устойчивости и финансовой стабильности меры».

Правительство и Центральный банк Российской Федерации принимают оперативные меры против экономического влияния коронавируса и волатильности на глобальных финансовых и сырьевых рынках, — говорится в нём.

Кроме того, Министерством финансов РФ будет проведён мониторинг сбалансированности региональных бюджетов, передаёт ТАСС. При необходимости этим регионам будет оказана финансовая поддержка.

Ранее NEWS.ru писал о том, что непосредственного кризиса на потребительском рынке России пока не наблюдается, однако состояние экономики страны действительно предгрозовое. Об этом NEWS.ru заявили в Институте исследования рынка GfK. Как отметили аналитики, в потребительском секторе пока нет отката спроса и всего того, что может стать источником для экономических шоков.