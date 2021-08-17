Новые выплаты по больничным появятся у отдельной группы россиян

Жители России, у которых есть дети в возрасте до восьми лет, могут рассчитывать на дополнительные пособия по больничному листу с 1 сентября текущего года. Об этом Life рассказала партнёр юридической компании PG Partners Светлана Петрикова.

Она отметила , что при этом трудовой стаж учитываться не будет. Эксперт объяснила, что в 2021 году в России будут рассчитывать больничные, опираясь на два предыдущих года — 2019-й и 2020-й. Размер выплат определяется уровнем зарплаты взрослых и наличием данных о ней.

Расчёт производится следующим образом: если зарплата матери в 2020 году была 30 тысяч рублей в месяц, а в 2019 году - 25 тысяч рублей, то (25 000×12+30 000×12)/730=904,1. Это среднедневной заработок. На больничном с ребёнком до восьми лет мать была десять дней. В итоге выходит 904,1×10=9041 рубль.

Ранее сообщалось, что российское правительство дополнительно выделит более 21 млрд рублей на ежемесячные денежные выплаты семьям с детьми в возрасте от трёх до семи лет. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он уточнил, что это инициатива президента России Владимира Путина.

По словам главы кабмина, размер помощи зависит от финансовой ситуации в конкретной семье. Он поручил и дальше внимательно следить, чтобы люди без задержек получали положенные им деньги.

Мишустин добавил, что правительство России решило продлить сроки действия льготной семейной ипотеки. Она будет распространяться не только на те семьи, у которых растут двое и более детей, но и на те, у которых только родился первый ребёнок.