Российским регионам разрешили давать кредиты друг другу

Законопроект, позволяющий регионам РФ предоставлять друг другу кредиты на три года и выпускать облигации, не имея необходимого кредитного рейтинга, принят Госдумой во втором и третьем чтении.
Разрешение будет действительно только в 2020 году. Кредит может быть предоставлен из бюджета одного региона бюджету другого на срок до трёх лет, что позволит субъектам расширить свои возможности в поиске ресурсов для местной экономики и повышения уровня жизни населения.
Кроме того, законом в 2020 году снимаются ограничения на выпуск долговых бумаг регионам и муниципалитетам без необходимого кредитного рейтинга,
Ранее NEWS.ru писал о том, что регионы могут получить право самостоятельно приостановить взимание курортного сбора. Такой законопроект внесли в Госдуму депутат Андрей Макаров и сенатор Николай Журавлёв.
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