Российским регионам разрешили давать кредиты друг другу

https://static.news.ru/photo/d9076c0a-8082-11ea-8818-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Законопроект, позволяющий регионам РФ предоставлять друг другу кредиты на три года и выпускать облигации, не имея необходимого кредитного рейтинга, принят Госдумой во втором и третьем чтении.

Разрешение будет действительно только в 2020 году. Кредит может быть предоставлен из бюджета одного региона бюджету другого на срок до трёх лет, что позволит субъектам расширить свои возможности в поиске ресурсов для местной экономики и повышения уровня жизни населения.

Кроме того, законом в 2020 году снимаются ограничения на выпуск долговых бумаг регионам и муниципалитетам без необходимого кредитного рейтинга, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что регионы могут получить право самостоятельно приостановить взимание курортного сбора. Такой законопроект внесли в Госдуму депутат Андрей Макаров и сенатор Николай Журавлёв.