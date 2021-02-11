Российским разработчикам ПО хотят ускорить попадание в реестр Минцифры

Сроки рассмотрения заявок на включение в реестр отечественного ПО планируют сократить в два раза. Проект соответствующего постановления Минцифры опубликовало на официальном портале правовых актов. Документ предполагает изменение процедуры добавления продуктов в базу данных: к обработке заявлений хотят привлекать специальные экспертные организации, что ускорит процесс.
Кроме того, инициатива подразумевает введение требований локализации к разработчикам программного обеспечения: технические средства, необходимые для выпуска, использования, обслуживания продукта, а также исходный текст и объектный код должны располагаться на территории РФ,
Теперь средства активации, выпуска, распространения, управления лицензионными ключами ПО на территории РФ должны будут управляться российскими организациями, либо гражданами России. Мы продолжаем вести диалог с министерством относительно других необходимых доработок, — отметил генеральный директор IT-компании Дмитрий Комиссаров.
Продукт должен будет свободно продаваться на всей территории РФ. Исключение сделают для ПО, разработанного для внутренней эксплуатации органами власти, государственными и коммерческими предприятиями.
Кроме того, Минцифры РФ разработало законопроект, согласно которому из-под тайны связи могут вывести данные о местоположении мобильного телефона абонента. Это может помочь поиску пропавших людей. По закону, геолокaция относится к тайне связи, которая гарантирована гражданину. Только суд может принять решение ограничить эту тайну. Во всех других случаях доступ к ней есть только у oтправителей и получателей информации или их уполномоченных представителей. Это вызывает неудобство при пoиске людей.
Ранее NEWS.ru писал, что Министерство внутренних дел РФ совместно с Минцифры начали прорабатывать вопрос введения электронных дубликатов для документов на бумажных носителях. Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что инициатива направлена на повышение «удобства водителей».