Российским разработчикам ПО хотят ускорить попадание в реестр Минцифры

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Сроки рассмотрения заявок на включение в реестр отечественного ПО планируют сократить в два раза. Проект соответствующего постановления Минцифры опубликовало на официальном портале правовых актов. Документ предполагает изменение процедуры добавления продуктов в базу данных: к обработке заявлений хотят привлекать специальные экспертные организации, что ускорит процесс.

Кроме того, инициатива подразумевает введение требований локализации к разработчикам программного обеспечения: технические средства, необходимые для выпуска, использования, обслуживания продукта, а также исходный текст и объектный код должны располагаться на территории РФ, говорится в тексте документа.

Теперь средства активации, выпуска, распространения, управления лицензионными ключами ПО на территории РФ должны будут управляться российскими организациями, либо гражданами России. Мы продолжаем вести диалог с министерством относительно других необходимых доработок, — отметил генеральный директор IT-компании Дмитрий Комиссаров.

Продукт должен будет свободно продаваться на всей территории РФ. Исключение сделают для ПО, разработанного для внутренней эксплуатации органами власти, государственными и коммерческими предприятиями.

Кроме того, Минцифры РФ разработало законопроект, согласно которому из-под тайны связи могут вывести данные о местоположении мобильного телефона абонента. Это может помочь поиску пропавших людей. По закону, геолокaция относится к тайне связи, которая гарантирована гражданину. Только суд может принять решение ограничить эту тайну. Во всех других случаях доступ к ней есть только у oтправителей и получателей информации или их уполномоченных представителей. Это вызывает неудобство при пoиске людей.

Ранее NEWS.ru писал, что Министерство внутренних дел РФ совместно с Минцифры начали прорабатывать вопрос введения электронных дубликатов для документов на бумажных носителях. Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что инициатива направлена на повышение «удобства водителей».