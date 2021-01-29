Российским банкам запретили блокировать счета без объяснения причин

https://static.news.ru/photo/e2606934-62c0-11eb-95eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Российские банки больше не смогут блокировать счета клиентов без объяснения причин и отказывать им в обслуживании. Соответствующий закон вступил в силу.

Закон был принят Госдумой 23 декабря 2020 года. Он запрещает банкам блокировать счета или отказывать в совершении операций, не объясняя причин, даже если у клиента нет при себе документов, которые подтверждали бы его добросовестность. Это относится как к физическим лицам, так и к бизнесу. Теперь клиенту смогут отказать в обслуживании только в том случае, если в отношении него возникнет обоснованное подозрение в отмывании преступных доходов или в финансировании террористической деятельности.

На мой взгляд, и гражданам, и юридическим лицам, и банкам будет жить легче. В первую очередь, это связано с тем, что раньше банки были обязаны блокировать счета при наличии подозрений, и здесь дело далеко не во вредности банков, а в жёстких требованиях, которые предъявляет к банкам в области антиотмывочного законодательства регулятор, — заявила юрист Виктория Рыбалко, чьи слова приводит РИА Новости.

Стоит отметить, что решение об отказе в обслуживании при появлении подозрений в незаконной деятельности клиента может принять только руководитель банка либо специально уполномоченные им лица. По мнению эксперта, на работе банков данный закон не должен сильно отразиться, хотя контрольные процедуры и претерпят изменения.

Как ранее писал NEWS.ru, около 30 российских банков могут закрыться в 2021 году. По мнению экспертов международного агентства S&P, в течение ближайших двух лет кредитные организации в РФ потеряют 1,4–1,6 трлн рублей чистых процентных доходов.

По данным аналитиков, в 2021-м прибыли упадут на 50–75 базисных пунктов, до 3,25–3,5%, что является историческим минимумом. Тяжелее всего придётся ведомствам, в большей степени ориентированным на выдачу займов корпоративным заёмщикам и имеющим более низкий уровень цифровизации. Из-за этого некоторые структуры могут исчезнуть с рынка.