Российским банкам разрешили продавать наличную валюту без ограничений Центробанк РФ снял ограничение на продажу наличной валюты населению

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Банк России дал разрешение кредитным организациям продавать гражданам наличные доллары и евро без ограничений, говорится в пресс-релизе регулятора. Ограничения действовали полтора года, однако были сняты на фоне ослабления рубля и роста продаж валюты населением.

Центробанк убрал из сообщения фразу о том, что реализовать можно лишь ту валюту, которая поступила в кассы с 9 апреля 2022 года. В предыдущих релизах, посвященных данным мерам, это сообщение присутствовало.

При этом Центробанк продлил на полгода, до 9 марта 2024 года, ограничения на снятие иностранной валюты в России. В пресс-релизе отмечается, что иностранные деньги смогут обналичить только те россияне, которые открыли валютный счет или вклад до 9 марта 2022 года. Максимальная сумма для снятия — $10 тысяч. Остальные смогут обналичить деньги лишь в российских рублях.

Ранее ЦБ также продлевал ограничение на снятие наличной валюты на полгода — до 9 сентября 2023 года. Тогда регулятор объяснил свое решение западными санкциями, в рамках которых США и Евросоюз запретили поставлять в Россию доллары и евро.