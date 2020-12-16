Российским авиакомпаниям без Superjet вдвое понизят дотации

https://static.news.ru/photo/0b1d9194-4106-11eb-83bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство России в 2021 году уменьшит на 5,1 млрд рублей объём субсидирования региональных перевозок авиакомпаний, которые не используют самолёты Sukhoi Superjet 100 (SSJ), на 5,1 млрд рублей.

При этом компаниям, имеющим эти самолёты в парке, сумму выплат повысят. Им предоставят около 70% федеральных и региональных дотаций, согласно списку субсидируемых региональных маршрутов на 2021 год, который был утверждён главой Росавиации Александром Нерадько, и правилам распределения субсидий.

По данным Росавиации, субсидирование региональных маршрутов в следующем году достигнет 7,7 млрд рублей из федерального бюджета и 6,7 млрд рублей из региональных. 500 млн рублей из новых федеральных субсидий планируется выделить в декабре 2020 года.

Крупнейшими получателями помощи с Sukhoi Superjet в парке станут «Ямал», «ИрАэро», «Азимут» и Red Wings. Без SSJ— S7, «РусЛайн», «ЮВТ Аэро» и Utair, передаёт РБК.

Ранее NEWS.ru писал, что объединённая авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) планирует к 2023 году завершить разработку нового российского авиалайнера Sukhoi SuperJet New. Стоимость этого проекта оценивается в 120–130 млрд рублей.