Российским арендодателям предрекли серьёзные проблемы

Приобретение жилья для сдачи в аренду может стать нецелесообразным с точки зрения вложения денежных средств. Это обусловлено намерением российских властей возложить на хозяев квартир ответственность за поведение арендаторов, сообщает Lenta.ru со ссылкой на заявление Агентства инвестиций в недвижимость Москвы.

Отмечается, что повышение налогового бремени для тех, кто сдаёт жильё, может повлечь за собой рост ставок на недвижимость. Однако эта тенденция будет происходить плавно, в течение 6–11 месяцев.

Ещё большие трудности возникнут у арендодателей в случае, если государство обяжет регистрировать подобный бизнес в качестве ИП (индивидуального предпринимательства). При этом, как утверждают эксперты, альтернативы инвестициям в недвижимость в настоящее время не наблюдается. Аналитики ожидают, что рынок столичного жилья в обозримом будущем подстроится под изменение условий.

На данный момент доходность от сдачи квартир в аренду достигает 6-7% годовых. Эксперты подчёркивают, что сейчас рынок аренды недвижимости находится на самых низких и кризисных позициях, однако при этом люди с него не уходят.

Ранее сообщалось, что в России может появиться арендное жильё для малоимущих. В частности, в Общественной палате РФ предложили строить квартиры, которые можно будет сдавать семьям с низкими доходами по сниженным ставкам.