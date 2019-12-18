https://static.news.ru/photo/79f759a6-21ae-11ea-831d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Рост ВВП России в 2019 году замедлился до 1,6% в годовом выражении после 2,3% в октябре и 1,9% в сентябре, рассказали представители Минэкономразвития России. Однако ведомство повышает оценку в октябре до 2,3% с 2,2%, учитывая пересмотр последней информации по торговле.

Кроме того, министерство ожидает риски снижения экономической активности в РФ в декабре и начале 2020-го, пока не начнётся восстановление прежних объёмов выданных кредитов и общего спроса, пишет ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что уровень жизни россиян вернулся к показателям 2010 года, несмотря на профицит бюджета. К уровню пятилетней давности страна не сможет вернуться даже в течение пяти лет, считают эксперты.

Объём валового внутреннего продукта России в 2019 году превысил 1,6 триллиона долларов, что на 20% ниже показателей 2014 года.

Рост налогов и заморозка накопительных пенсий — главные причины сокращения ВВП. А объём ВВП не вернётся на уровень 2014-го, несмотря на профицит федерального бюджета в текущем году, даже в течение пяти лет, по мнению экспертов.