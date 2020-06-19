Российский ВВП в мае рухнул на 10,9%

https://static.news.ru/photo/a87ed778-b262-11ea-8d1c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минэкономразвития зафиксировало снижение ВВП России на 10,9% в годовом выражении, следует из составленной министерством «Картины деловой активности за май 2020 года».

В апреле, когда в российских регионах заработали связанные с коронавирусом ограничения, экономика страны потеряла 12% в годовом выражении.

По оценке Минэкономразвития, в целом за январь–май объём экономики сократился на 3,7%.