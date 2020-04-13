Российский внешний долг снизился на 8,3%

Центробанк сообщил о снижении внешнего долга страны на 8,3%. Он достиг отметки в $450 млрд.
Ключевую роль в динамике показателя сыграла отрицательная переоценка, обусловленная ослаблением российского рубля. Наиболее заметно влияние этого фактора сказалось на сокращении накопленной величины задолженности по долговым ценным бумагам правительства Российской Федерации и внешним обязательствам прочих секторов, — отметили в учреждении.
По итогам 2019 года, показатель внешнего долга России составлял $481,5 млрд, а рост ВВП — 1,3%.
Ранее NEWS.ru передавал, что Российская Федерация обладает одним из самых низких уровней долга в мире. Однако обязательства государства насчитывают несколько десятков миллиардов долларов.
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