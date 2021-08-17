Российский уголь резко подскочил в цене

Уголь из России сильно подорожал в Европе. С мая стоимость подскочила в два раза — с $74 до $137 за тонну. Об этом пишет «Коммерсант».

Эксперты называют причиной данной тенденции рост цен на газ, альтернативой которому считается уголь. Также другие страны — поставщики угля снижают объёмы экспорта. Это приводит к сокращению предложения на рынке.

Основными потребителями энергетического угля являются электростанции, использующие его для производства электричества. По прогнозам, в ближайшее время уголь будет вытеснять газ в качестве топлива для электростанций там, где для этого есть технические возможности.

Ранее сообщалось, что оптовая стоимость электроэнергии для промышленных предприятий в России с начала 2021 года превысила показатели 2019 года. Таким образом, цены приблизились к пятилетнему рекорду.

В европейской части России и на Урале цены за первое полугодие составили 2,53 тысячи рублей за мегаватт-час, что на 5,5% больше показателя такого же временного интервала 2019 года. Максимум цены был зафиксирован в феврале 2020 года и составил 2,54 тысячи рублей за мегаватт-час.

Эксперты назвали основной причиной повышения стоимости рост потребления электроэнергии. Из-за холодной зимы и аномальной жары оно увеличилось на 6%.