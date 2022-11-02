Российский SWIFT состыкуют с аналогами для трансграничных расчетов «Ведомости»: российский SWIFT состыкуют с аналогами для трансграничных расчетов

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Власти России прорабатывают новый механизм расчетов с дружественными странами, основой которого может стать Система передачи финансовых сообщений (СПФС), совмещенная с национальными системами других стран, пишут «Ведомости». Как пояснил премьер-министр России Михаил Мишустин, стыковка национальных расчетных систем упростит использование платформы для банков стран-контрагентов, так как работа будет вестись на базе национальной платежной инфраструктуры.

К СПФС подключились 440 участников, в том числе более 100 нерезидентов из 12 стран, сообщила 23 сентября директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. Одновременно растет число российских кредитных организаций, которые подключаются к национальной китайской системе банковских переводов CIPS. В их число уже вошли ВТБ, «ФК Открытие», Московский кредитный банк, Азиатско-Тихоокеанский банк, Транскапиталбанк, «Солидарность», «Ак барс», Абсолют банк и «Санкт-Петербург». Также к китайской системе планируют подключиться Росбанк, Газпромбанк и Альфа-Банк.

Большинство стран, включенных в ШОС, имеют свои внутренние системы передачи сообщений, поэтому у всех есть базис для создания интегрированной системы, отмечает глава правления Национального платежного совета Алма Обаева. По ее словам, сообщения в рамках СПФС читаемы и не требуют конвертации и сложностей в стыковке быть не должно, однако шифрование в каждой стране отличается, в связи с чем возникает необходимость решить проблему безопасности.

Как отметил младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский, совмещенная система может стать полноценным аналогом SWIFT со временем, когда число ее участников приблизится к числу контрагентов международной системы. Сейчас же она может стать дублирующей системой для банков из стран ШОС.

Ранее Мишустин призвал подключить банки СНГ к системе передачи финансовых сообщений, назвав это приоритетной финансовой целью для глав правительств СНГ. Он также сообщил о необходимости синхронизации платежной системы «Мир» с системами стран — участниц объединения.