Российский союз пекарей: Цены на хлеб заморозили не все производители

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Не все хлебозаводы заморозили цены на хлеб, сообщил в интервью NEWS.ru вице-президент Российского союза пекарей Дмитрий Семенов. В его организацию входят «Щелковохлеб», «Пушкинохлеб», Delavant и другие компании.

Не все предприятия Российского союза пекарей взяли на себя обязательства по заморозке цен. Вообще, замораживать цены было бы неправильно. Лучше адресно помогать малообеспеченным, стимулируя их потребительский спрос. А они сами разберутся, что им покупать. Кто-то, условно говоря, ездит на «мерседесе», а кто-то считает копейки на хлеб. Получается, что мы субсидируем хлеб и для одного, и для другого. Это нерационально, — сказал Дмитрий Семенов.

Он также отметил, что с начала годы цены на хлеб в разных регионах выросли на 10-20%.

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что правительство РФ выделило 2,5 млрд руб. на субсидии производителям хлеба, чтобы те зафиксировали мартовские цены до конца года.