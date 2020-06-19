Российский сенатор чётко определил статус Крыма

https://static.news.ru/photo/483af57a-b246-11ea-9988-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/Global Look Press

Санкции Евросоюза против РФ плохо увязываются с минскими соглашениями. Давление на Москву, скорее всего, является целевой политикой коллективного Запада, считает сенатор Алексей Кондратьев.

Одним из ведущих условий минских соглашений является «Формула Штайнмайера». В ней, например, вопрос Крыма не рассматривается в принципе <...> [Крым] это территория России, ей и останется, — цитирует политика РИА Новости.

Он добавил, что вопрос принадлежности полуострова имеет принципиальное значение для Кремля. Регион входит в состав России и останется её частью.

Накануне Евросоюз в очередной раз продлил санкции в отношении Крыма и Севастополя. Ограничения будут действовать до 23 июня 2021 года. Они предусматривают запрет на импорт в ЕС всех товаров местного производства, на европейские инвестиции в экономику республики и города федерального значения, на заход в крымские порты судов под флагами стран ЕС. Самолётам Евросоюза разрешено садиться в крымских аэропортах только в экстренных случаях.

19 июня 2020 года лидеры стран Евросоюза (ЕС) выслушали доклады глав Германии и Франции по имплементации Минских соглашений. Теперь ЕС сможет начать процедуру продления экономических санкций против России, рассказал глава Евросовета Шарль Мишель во время пресс-конференции.

Отношения между Москвой и западными странами ухудшились из-за ситуации на Украине и в связи с вхождением Крыма в состав РФ в 2014 году. Запад обвинил Россию во вмешательстве в дела другого государства и аннексии полуострова и ввёл ограничения. Москва приняла ряд ответных мер, при этом неоднократно подчёркивала, что РФ не является стороной конфликта на Украине.

Ранее NEWS.ru сообщал, что первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков не удивился продлению европейских санкций против РФ и назвал случившееся «очередным раундом антироссийской мессы».

По его мнению, антироссийские настроения в Евросоюзе остались сильнее усилившихся разногласий с Соединёнными Штатами, которые грозят ввести пошлины на европейские автомобили, вывести войска из Германии и наложить новые санкции на «Северный поток — 2».