https://static.news.ru/photo/4f3046a0-c7dc-11e9-8716-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Рынок акций РФ в начале торгов 26 августа текущего года потерял 0,3–0,4% по основным индексам на негативном внешнем фоне.

Индекс Московской Биржи в минусе на 0,4% — показатель «упал» до 2650,06 пункта, РТС — «похудел» на 0,29%, до 1664,78 пункта. Сильнее всего дешевеют акции Русала — на 1,87% (на старте торгов падали на 2,5%), говорится на сайте Мосбиржи .

Ранее News.ru сообщал, что цена на нефть марки WTI снизилась после новостей из Китая о вводе Пекином новых пошлин на товары из США. Также упали цены на североморскую нефтяную смесь Brent — на 2,52%, до 58,41 доллара за баррель.