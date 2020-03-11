https://static.news.ru/photo/6cacc278-63b6-11ea-95e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Рынок акций РФ 11 марта попытался стабилизироваться после обвала днём ранее, ставшего максимальным за много лет. Об этом свидетельствуют данные Московской Биржи.

Индекс Мосбиржи на закрытии торгов 11 марта снизился на 0,24% — до 2492,88 пункта, а индекс РТС опустился на 0,73% — до 1086,18 пункта. Индексы широко колебались, в коридоре 2457–2555 пунктов и 1077–1131 пункта соответственно, передаёт РИА Новости.

Издание напоминает, что 10 марта индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 8,11%, а индекс РТС — на 13,02%. Обвал индексов в этот день составлял 10,5%, до 2435,62 пункта — минимума с января прошлого года, РТС — на 16,1%, до 1055,31 пункта — минимума с декабря 2018-го.

Ранее NEWS.ru писал, что индекс Мосбиржи, по итогам 10 марта, рухнул, что было обусловлено желанием инвесторов закрыть свои позиции после длинных выходных, во время которых и появилась информация о развале сделки ОПЕК+, сообщил эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев. Он отметил, что падение наблюдалось повсеместно: в первый торговый день недели S&P 500 подешевел более чем на 7%, из-за чего торги пришлось приостановить. В целом мировые акции потеряли около 5,4%.