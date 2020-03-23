https://static.news.ru/photo/9e2df4b6-6cda-11ea-8579-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Индекс Московской Биржи на открытии торгов 23 марта опустился на 4,2%, до отметки 2234,3 пункта, по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии 20 марта. Индекс РТС упал на 6,2% и составил 866,9 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки.

В лидерах падения — акции российских нефтяных компаний и банковского сектора. Снижение составляет в районе 3–6%.

Российская валюта подешевела к американской и европейской. Курс доллара на открытии поднялся на 1,6%, до 81,2 рубля, евро укрепился на 2%, до 87,12 рубля. Однако в дальнейшем отечественная валюта немного отыграла позиции.

Ранее NEWS.ru писал, что нефтяная смесь марки Brent с поставкой в мае упала в цене на 3,48% к уровню закрытия прошлой торговой сессии.