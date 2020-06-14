Российский рынок акций открылся снижением биржевых индексов

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Биржевые индексы снизились на открытии торгов российского рынка акций. Так, индекс МосБиржи потерял 2,1% и достиг отметки в 2687,49 пункта.

В свою очередь индекс РТС уменьшился на 2,8%, опускаясь ниже 1203,18 пункта.

Акции крупнейших компаний на МосБирже также показывают негативную динамику. Акции «Северстали» снизились на 5,6%, «Полиметалла» — на 3,9%, «Сургутнефтегаза» на — 3,8%, «Норникеля» — на 3,4%, «Аэрофлота» — на 3,3%, «Роснефти» — на 3,3%, НЛМК — на 3,1%. При акции «Яндекса» прибавили 1,4%, а ретейлеров «Магнит» и X5 — 0,3% и 1,2% соответственно.

Цены на нефть резко снизились на фоне роста количества заражений коронавирусом в США и Китае, а также из-за возможности второй волны пандемии.

Ранее NEWS.ru писал, что курс американской валюты увеличился на 0,7% и достиг отметки в 70,7 рубля. Евро, в свою очередь, вырос на 0,3% — до 79,41 рубля.