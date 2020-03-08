https://static.news.ru/photo/d19a5efc-621c-11ea-a912-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: Правительство России/vk.com

Председатель правительства России Михаил Мишустин обсудил с кабинетом министров экономические вопросы. Чиновники говорили о мерах по сохранению стабильности экономики страны.

Министр энергетики Александр Новак рассказал, что в ходе встречи глав министерств стран ОПЕК+ 6 марта российская сторона предлагала продлить действующие условия до второго квартала. Это позволило бы понять степень влияния коронавируса на мировую экономику. Однако другие члены организации приняли решение наращивать добычу и бороться за долю на рынке. В результате соглашения достичь не удалось, сообщается на сайте правительства РФ.

При этом, по его мнению, ситуация находится «в пределах прогноза».

Российская нефтяная отрасль обладает качественной ресурсной базой и достаточным запасом финансовой прочности, чтобы оставаться конкурентоспособной при любом прогнозируемом уровне цен, а также сохранять свою долю на рынке, — подчеркнул он.

Чиновник добавил, что правительство уделит особое внимание сохранению инвестиционного потенциала в нефтяном секторе и снабжению российского рынка нефтепродуктами.

Глава Минфина Антон Силуанов, в свою очередь, отметил, что имеющиеся у государства ресурсы и исполнение бюджета позволяют властям гарантировать выполнение всех обязательств перед гражданами, включая реализацию национальных проектов и исполнение указов президента. При этом имеется возможность сохранить финансовую и макроэкономическую стабильность при устойчивых низких ценах на нефть.

Ранее NEWS.ru писал, что стоимость нефти Brent в начале торгов 9 марта упала более чем на 30%, опустившись ниже $32 за баррель. Снижение стало вторым по масштабу в истории, уступив лишь обвалу цен в 1991 году, вызванному военным конфликтом в Ираке.

Обвал цен происходит на фоне информации о неудавшихся переговорах стран ОПЕК+, прошедших в Вене, на которых сторонам не удалось прийти к согласию относительно сокращения добычи сырья на фоне падения спроса в связи с распространением коронавируса нового типа.

Акции российских предприятий 9 марта 2020 года рухнули на Лондонской бирже на 9–26% из-за резкого падения цены на нефть и снижения стоимости ценных бумаг зарубежных эмитентов.