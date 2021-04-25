Российский миллиардер оказался под следствием в Швейцарии

https://static.news.ru/photo/f87c657e-a695-11eb-b91c-96000091f725_660.jpg Дмитрий Рыболовлев(справа) Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев, экс-владелец «Уралкалия», оказался фигурантом расследования швейцарской прокуратуры. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно имеющимся данным, он находится под следствием по делу о «ложных предлогах и угрозах» для «вывоза человека за границу с целью передачи иностранным властям» в результате жалобы швейцарского арт-дилера Ива Бувье.

История тяжбы между Рыболовлевым и Бувье началась ещё в 2015 году.

В 2015 году Рыболовлев приобрел у Бувье 38 картин различных художников на сумму порядка $2 млрд, а затем обвинил арт-дилера в завышении стоимости. В феврале того же года Бувье приехал к бизнесмену в Монако для очередной сделки, но его арестовали. Разбирательство по делу местным судом было прекращено в 2019 году, а в 2018 году фигурантом дела о коррупции и торговле влиянием оказался уже сам Рыболовлев.

Предприниматель направлял апелляцию, но её отклонили. В январе 2021 года Женева прекратила свое расследование и разбирательством между Рыболовлевым и Бувье занялись США и Сингапур.